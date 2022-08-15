Поддержка политики американского президента Джо Байдена, как и его рейтинг, начинают стремительно падать. Эксперты издания “Свободная Пресса” опубликовали материал, в котором проанализировали отношение американцев к своему лидеру.

По мнению журналистов, к американцам начинает приходить понимание того, что именно Джо Байден виноват в кризисе, который сейчас царит в стране. Мысли граждан США уже больше не зависят от пропаганды средств массовой информации.

При президентстве Байдена США наводнили иммигранты, выросла преступность, стремительно развиваются беспочвенные конфликты с Россией и Китаем.

Американцы уже не хотят поддерживать политику, которая ведет их страну к краху. Авторы публикации отметили, что своими действиями американский президент ведет страну к смерти. И американцы уже начали осознавать это.