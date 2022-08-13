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Крылатая противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM над Херсонской областью могла быть сбита лазерным лучом. Эксперты портала Avia.Pro предполагают, что ВС РФ задействовали для этой цели комплекс «Пересвет».

Следы воздействия лазерного луча можно обнаружить даже на видео. На корпусе американского боезаряда, а также на поверхности одного из рулей имеются аккуратные отверстия, которые как раз и проделала лазерная установка «Пересвет». Причем удар наносился с большого расстояния, предполагают специалисты.

Термические следы исключают первоначальную версию самопроизвольного падения противорадиолокационной ракеты. Также боезаряд не мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом, так как в этом случае повреждения были бы гораздо более серьезные. Поэтому наиболее вероятно, что для уничтожения AGM-88 HARM ВС РФ использовали лазерную установку.

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