Военнослужащий ВС США Рауль Дюпри Гибсон в социальной сети Tik-Tok опубликовал видео, в котором жалуется на «чертову службу» в Польше. Он сыпет проклятиями, жалуясь на некомфортные условия размещения.

«Большие палатки, генераторы, душевые, место для прачечных и… ещё палатки. Я ненавижу это место», – говорит американский солдат, показывающий все перечисляемые объекты на военной базе.

Его ролик вызвал негодование поляков, которые поинтересовались, не считает ли американец пребывание в Польше отпуском.

«Трудно сказать, имел ли в виду Рауль Дюпри Гибсон, когда говорил: „Я ненавижу это место“, — военную базу или всю Польшу? Независимо от намерения, материал вызвал бурю в сети», – написало издание Dziennik Polityczny.

Гибсона поддержали военнослужащие ВС США, которые служили в Польше до него. Одни написал, что раньше и душа не было, поэтому приходилось жить в грязи.