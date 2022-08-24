Экс-офицер военной разведки США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон не столько помогает Украине, сколько имитирует поддержку. Тем самым он лишь подставляет Киев, создавая ему все более серьезные проблемы, передает РИА Новости.

Вызов России на украинской территории сейчас не в состоянии бросить ни Соединенные Штаты, ни весь Североатлантический альянс, вместе взятый. Громкие амбициозные заявления США – не более, чем обычная болтовня, за которой не стоят какие-либо реальные действия, способные помочь Киеву.

Вашингтон повышает ставки на Украине, а вместе с ними – и суммы, отправляемые на военную помощь Киеву, только для того, чтобы не признавать свою ошибку. Власти страны отлично понимают, что попали в проигрышное положение, выхода из которого нет и не намечается. Поэтому они многомиллиардными поставками оружия намерены убедить американских граждан, что политика ведется правильная.