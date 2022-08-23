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Ситуация на Украине развивается таким образом, что сейчас остаётся последний шанс на мирное урегулирование конфликта. Об этом в своей статье для издания ТАС заявил полковник из США Дуглас Макгрегор. Перевод статьи приводит ИноСМИ.

Макгрегор отметил, что российская специальная военная операция сейчас вошла в решающую фазу. Если попытаться урегулировать конфликт, то всё ещё может закончится для Украины нейтральным статусом. В противном случае страну ждёт серьёзный ущерб. И в перспективе Украина может стать небольшим государством, “зажатой между Польшей и Днепром”.

Американский полковник уточнил, что по его мнению, конфликт на Украине искусственно подогревают Вашингтон и страны Запада. Но как бы не накачивали Киев оружием, у того нет в достаточном количестве ни профессиональных военных, ни достаточной подготовки у солдат. Что в итоге, по словам Макгрегора, и приведёт к потери Украиной значительной части своей территории, если боевые действия не прекратятся.

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