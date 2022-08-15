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На стороне Украины продолжают вести боевые действия наемники из разных стран мира. Один из американских военных Кент Маклеллан рассказал о том, чего больше всего боится украинский президент Владимир Зеленский. Подробности передает “Пятый канал”.

Американец Кент Маклеллан, который находился в составе украинских националистов на территории завода “Азовсталь”, рассказал о том, что Зеленский на самом деле боится не России. Его главный страх – националисты в своей же стране. Наемник убежден, что украинский президент намеренно оставил иностранных военнослужащих на поле боя умирать ради реализации своих интересов. Владимир Зеленский боится, что боевики потом откроют на него охоту.

Кент Маклеллан отметил, что американские военные, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, очень хотят лично встретиться с Зеленским, чтобы высказать свое мнение о нем.

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