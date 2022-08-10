В американских средствах массовой информации проанализировали возможность начала войны с Китаем. Журналисты издания Bloomberg смоделировали вероятный сценарий, в ходе которого Америка начнет военные действия с Китаем из-за Тайваня. Но анализ ситуации дал неутешительные выводы.

Эксперты прокомментировали: «Группа американских экспертов решила смоделировать гипотетическую войну между Китаем и США за Тайвань. По их мнению, в ходе конфликта американцы и японцы понесут невосполнимый урон. Инфраструктура Тайваня критически пострадает».

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил о том, что можно строить множество сценариев. И в большинстве из них Тайвань сможет отразить вторжение США. Но любой сценарий закончится глобальными потерями для острова. Пострадают и морские силы США.