читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сейчас мир стоит на грани ядерной войны. Из-за конфликта на Украине повышается вероятность использования ядерного оружия. Такое мнение высказали политологи Джайлз Дэвид Арсено и Рэйчел Текотт для американского издания The National Interest.

Авторы публикации отмечают, что в ходе боевых действий сторонами изменены изначальные цели операции. Россия решила отказаться от первоначального апала, а Украина хочет вернуть свои границы на состояние до 2014 года.

Политологи отмечают, что США активно поддерживает Украину, что вызывает споры, связанные с угрозами ядерной войны. Многие эксперты уверены, что военную помощь Киеву нужно ограничивать. Но военные призывают, наоборот, не только продолжить, но и расширить ее.

Американские политологи отмечают, что сейчас вероятность применения ядерного оружия низкая, но она не равняется нулю. Сейчас важно избежать сценариев, которые могут привести к использованию ядерного оружия, «преднамеренного или непреднамеренного».

Вам может понравиться

Прозоров: “Искандеры” не оставят Киеву ни единого шанса на успешное контрнаступление на Херсон

Киев так долго и громко заявлял о «скором контрнаступлении» на Херсон, что теперь ему просто придется организовывать эту атаку, несмотря на не слишком благоприятную ситуацию. В противном случае его не

The Drive: Правда ли, что ВС РФ применяют на Украине новейшую передовую ЛМУР “Изделие 305”

Американское издание The Drive прокомментировало сообщения в СМИ о легкой многоцелевой управляемой ракете «Изделие 305», которую ВС РФ применяют в спецоперации на Украине. Автор публикации Пётр Бутовски заявил, что сведения

Ветеран разведки Клупов предрек полное уничтожение РСЗО HIMARS уже к середине сентября

К середине сентября у Киева уже не будет ни одной РСЗО HIMARS, так как ВС РФ их обнаружат и уничтожат, уверен Герой России Рустем Клупов. Бывший разведчик пояснил, что российские
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |