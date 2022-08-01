Сейчас мир стоит на грани ядерной войны. Из-за конфликта на Украине повышается вероятность использования ядерного оружия. Такое мнение высказали политологи Джайлз Дэвид Арсено и Рэйчел Текотт для американского издания The National Interest.

Авторы публикации отмечают, что в ходе боевых действий сторонами изменены изначальные цели операции. Россия решила отказаться от первоначального апала, а Украина хочет вернуть свои границы на состояние до 2014 года.

Политологи отмечают, что США активно поддерживает Украину, что вызывает споры, связанные с угрозами ядерной войны. Многие эксперты уверены, что военную помощь Киеву нужно ограничивать. Но военные призывают, наоборот, не только продолжить, но и расширить ее.

Американские политологи отмечают, что сейчас вероятность применения ядерного оружия низкая, но она не равняется нулю. Сейчас важно избежать сценариев, которые могут привести к использованию ядерного оружия, «преднамеренного или непреднамеренного».