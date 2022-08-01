В ходе выполнения учений американские военнослужащие использовали надувные макеты российских бронетранспортеров на шасси автомобилей Humvee. Подробности сообщает “Российская газета“, ссылаясь на слова журналистов американского таблоида.

Эксперты американского издания Defence Blog отметили, что использование таких макетов автомобилей обходится дешевле, чем эксплуатация в ходе учений настоящих танков и боевых машин пехоты. Надувные макеты были оснащены лазерной системой MILES, которая позволяет регистрировать условные попадания.

Журналисты издания отмечают, что американские военные уже не первый раз используют в учениях макеты российской техники. В ходе выполнения маневров они отрабатывают методы борьбы с ними.

Как стало известно, что в ближайшее время США получат макеты танков Т-72Б3М и китайских боевых машин пехоты VN17 на шасси БМП M2 Bradley, которые также будут использоваться в учебных маневрах.