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Американские ученые создали мозговой имплант, который поможет в борьбе с перееданием. Устройство уже было успешно применено на двух добровольцах, которые страдают ожирением. Подробности о разработке сообщили в издании «Nature Medicine».

Работа импланта заключается в том, что он разрушает сигналы, которые побуждают есть больше. Нервное поведение контролируется путем выявления и блокировки сигналов мозговой активности.

Пациентам с ожирением имплантировали механизм для стимуляции мозга с электродами. После этого за ними велись наблюдения на протяжении полугода. Результаты показали, что у добровольцев снизилось количество перееданий. В среднем они похудели за 6 месяцев на 5 кг. При этом добровольцы не занимались спортом.

Ученые планируют продолжить работу над устройством, чтобы добиться точного определения паттерны мозговой активности, связанной со стремление съесть побольше.

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