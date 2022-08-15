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Западным СМИ верит всё меньше наёмников из США, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, некоторые уже начинают заявлять, что политика, которую ведут Соединённые Штаты на Украине, преступная. Об этом РИА “Новости” рассказал бывший морской пехотинец и журналист Джон Марк Дуган. Он сейчас находится в Донецкой народной республике.

По словам Дугана, среди военных в США далеко не все поддерживают политику, которые проводят страны Запада. Многие придерживаются пророссийских позиций и не доверяют западным СМИ.

Бывший морпех также рассказал, что на стороне ВСУ воюют солдаты армии США в качестве наёмников. Он рассказал, что слышал об одном морпехе, который был взят в плен. “Он ошибся”, – сказал Дуган и добавил, что по его данным многих американских наёмников одолевают сомнения, правильную ли сторону они избрали в сложившейся ситуации.

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