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Иностранные наемники все чаще отказываются продолжать участие в боевых действиях на Украине, рассказал телеканал TV5Monde. В качестве причины называется полное разочарование и в происходящем, и в украинской армии.

Так, наемники из Соединенных Штатов рассказали об одном бое, в котором погибло четверо их соотечественников. Сразу после этого украинские военные «обобрали» тела «солдат удачи», забрали все ценное, что у них было, включая документы, сотовые телефоны, сумки и прочее.

«Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою, вся информация, которую мы получили, была ложной», – рассказал один из наемников.

Он отметил, что командование ВСУ бросает иностранцев на самые горячие участки и вполне может в один момент принести наемников в жертву, чтобы приписать себе еще одну «славную победу».

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