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Пентагон задействовал истребители F-18 ВВС США для перехвата российских крылатых ракет над акваторией Черного моря. Такое предположение сделали эксперты портала Avia.Pro после изучения данных мониторинговых сервисов.

Сообщается, что истребители F-18 с дальнобойными боезарядами появились всего в 15 километрах от украинской границы и вели наблюдение за северным и северо-восточным ее секторами. В тот момент, когда самолеты находились в воздухе, на Украине взвыли сирены воздушной тревоги, однако уже через несколько минут был объявлен отбой.

Сразу после этого Киев отчитался, что «украинская ПВО» сбила две крылатые ракеты над Черным морем, однако скорее всего эта информация недостоверна.

Эксперты отмечают, что украинская сторона в последнее время очень часто восхваляет сверхэффективную работу своей ПВО. При этом никаких новых комплексов противовоздушной обороны она не получала, а старые не модернизировала. Поэтому «повышение эффективности» вполне может быть связано с вмешательством Пентагона и использованием американских истребителей для перехвата ракет.

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