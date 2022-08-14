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Над Черным морем и территорией Румынии все чаще появляются американские истребители F-18. Причем они поднимаются в небо прямо перед ракетными ударами ВС РФ, рассказал портал Avia.Pro.

Эта странная закономерность может иметь вполне логическое объяснение, поясняют эксперты. Не исключено, что американские истребители выпускают ракеты-перехватчики, призванные сбивать российские крылатые боезаряды. Однако это не более, чем предположение, так как официального подтверждения данной версии пока не поступало.

Истребители взмывают в небо всего в несколько километрах от украинской границы как раз тогда, когда на Украине начинают работать сирены воздушной тревоги. Также с ними поднимаются самолеты Lockheed EP-3E Aries II Orion, предназначение которых – отслеживание морских целей и обнаружение ракетных ударов.

Все это является косвенным подтверждением использования F-18 для уничтожения крылатых ракет. А также объясняет, почему украинская ПВО внезапно стала работать «более эффективно».

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