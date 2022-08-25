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Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм семь месяцев назад родила двойню, а недавно она порадовала своих поклонников откровенными снимками, которые опубликовала в социальных сетях.

Модель опубликовала видео, на котором она позирует полностью обнаженной. Она позировала на кровати. Грэм полностью без макияжа. Ее образ дополняется только маленькими серьгами. На одном из кадров модель смело демонстрирует фанатам складки на животе и растяжки на коже, которые остались после родов.

Поклонники восхитились фотосессией, набравшей более 370 000 лайков. Многие фанаты в комментариях поблагодарили модель за позитив и честность.

Это не первый раз, когда Грэм появляется после родов. Через четыре месяца после рождения детей модель увидели на подиуме, где она приняла участие в модном показе. Модель вышла на публику в длинном черном обтягивающем платье с высоким вырезом.

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