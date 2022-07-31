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Число кандидатов на вступление в БРИКС может пополниться Алжиром. Во всяком случае, о такой заинтересованности заявил президент страны Абдельмаджид Теббун – передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Лидер Алжира пояснил, что страна практически соответствует всем требованиям, чтобы попасть в этот экономический блок. Заявление Теббуна прозвучало на фоне идеи о расширении числа стран-участниц БРИКС, которое ранее высказывал глава МИД Китая.

БРИКС создали в 2006 году. Сейчас в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Страны, которые на тот момент показывали уверенный рост экономики и при этом обладают большой площадью. Идея альянса объединить крупные незападные экономики. В скором времени в БРИКС могут вступить Аргентина и Иран. Соответствующие заявки уже поданы, но пока окончательного решения по ним не принято.

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