Легкий многофункциональный беспилотник, производство которого начал концерн «Алмаз-Антей» решит все проблемы российских войск, связанные с нехваткой средств разведки, заявили в пресс-службе компании. Отмечается, на 90 процентов эти дроны будут состоять из отечественных компонентов, потому всегда можно будет увеличить их количество или заменить вышедшие из строя аппараты, передает портал “Военное дело”.

Управлять дроном можно через планшет, смартфон или ноутбук. На устройство поступает видео с камеры, оно также может использоваться для создания полетного задания. На случай разрыва связи с оператором имеется возможность загрузить маршрут полета.

Беспилотник развивает скорость до 120 километров в час, превосходя по этому показателю все существующие аналоги. Максимальная высота полета – 3 километра, предельное расстояние, которое способен преодолеть БПЛА – 20 км.

Программное обеспечение для передачи данных по защищенному каналу и выполнения прочих функций в настоящий момент разрабатывается специалистами компании. Серийное производство ожидается с начала следующего года.