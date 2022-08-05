Надежная ствольная артиллерия и практически неисчерпаемое количество боеприпасов к ней обеспечивают ВС РФ полное превосходство в боях с украинскими националистами. Российские войска используют как советские гаубицы Д-30, так и новейшие боевые системы для победы над противником, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин сайту «Украина.ру».

По словам эксперта, вышеупомянутая гаубица способна выпустить по врагу до 30 тысяч снарядов. Интенсивный артиллерийский огонь заставляет боевиков постоянно прятаться в окопах, уничтожает их позиции, опорные и командные пункты.

Также залогом успешных действий в ходе спецоперации является профессионализм российских военных. Они грамотно задействуют артиллерийское вооружение, учитывают особенности конкретного участка фронта.

В распоряжении ВСУ также имеется артиллерия. Но западных систем у нее слишком мало, а для советских гаубиц и пушек уже заканчиваются боеприпасы. Кроме того, артиллерийские установки и РСЗО, поставляемые Североатлантическом альянсом, еще нужно освоить, что занимает немало времени.