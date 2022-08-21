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ВС РФ со всех сторон оказывают давление на гарнизоны ВСУ, развернутые в Артемовске, Северске и Соледаре. Это дает возможность устанавливать контроль над населенными пунктами и господствующими высотами вокруг этих трех городов, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Геннадий Алехин.

Он пояснил, что такая тактика дает возможность достичь сразу двух целей – заманить противника в котел и оставить для него узкий коридор для выхода из населенных пунктов. Как только националисты попытаются воспользоваться этой возможностью, они будут уничтожены с применением артиллерийских установок и мощных авиаударов.

Это несколько замедляет процесс установления контроля над самими городами, но эффективность данной тактики оспаривать сложно. ВС РФ должны продолжать давить на ВСУ, уверен аналитик.

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