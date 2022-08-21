Актер Кевин Сорбо, исполнивший главную роль в фильме «Удивительные странствия Геракла», прокомментировал заявление Вашингтона о выделении Украине нового транша финансовой помощи.

«Перестаньте отправлять деньги Украине!» – цитирует РИА Новости пост американского актера в социальной сети «Твиттер».

Ранее примерно такую же точку зрения высказал публицист Ник Адамс, который поинтересовался, получат ли Соединенные Штаты обратно свои деньги хотя бы когда-нибудь. Также заявление о новом транше раскритиковала Лорен Боберт, представляющая в американском парламенте Республиканскую партию. Она назвала анонсы очередных порций помощи Киеву «еженедельным феноменом» и отметила, что Байден тратит деньги американцев на битву, которая не касается США.