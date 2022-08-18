Цель ВСУ, обстреливающих Запорожскую АЭС – не устроить техногенную катастрофу, а обвинить в этом Россию. Они отлично знают, куда целятся и куда попадают, поэтому опасаться серьезной аварийной ситуации на атомной станции не стоит, рассказал порталу «Украина.ру» политолог Петр Акопов.

Она напомним, что даже украинские эксперты отмечают – в случае ядерной катастрофы на станции пострадает большая часть Украины и ряд стран Европы. Киев вряд ли станет рисковать радиоактивным заражением собственной территории.

Именно поэтому, даже если Киев и продолжит обстрелы Запорожской атомной станции, то они будет примерно такими же, как и сейчас. То есть, не наносящими серьезного вреда ядерному объекту. ВСУ осознают последствия взрыва на АЭС, поэтому не допустят его ни в коем случае.