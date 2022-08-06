Россия более 5 месяцев балансирует на грани прямого противостояния с Североатлантическим альянсом, заявил академик Алексей Арбатов, возглавляющий Центр международной безопасности РАН. Он считает, что если ситуация на Украине продолжит обостряться, то возможен вариант с применением Соединенными Штатами ядерного оружия.

Академик напомнил, что США уже продемонстрировали способность применять стратегическое вооружение, обрушив всю его мощь на Хиросиму и Нагасаки. При этом они по своему обыкновению не считают это агрессией. Во всем якобы виновата Япония, напавшая на Перл-Харбор и тем самым спровоцировавшая Вашингтон на ядерные удары, приводит слова Арбатова РИА Новости.

Никто не может гарантировать, что подобная ситуация повториться и сейчас. Соединенные Штаты вполне способны обвинить Россию в эскалации безо всяких доказательств и первыми применить ядерное оружие. Этого исключать нельзя, хотя и Вашингтон отлично понимает всю опасность таких действий и будет предпринимать их лишь в качестве крайней меры.