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Тактическое ядерное оружие нужно вернуть на корабли ВМФ России. Это необходимо для обеспечения большей безопасности российского флота. Такое предложение высказал академик Радий Илькаев, почетный научный руководитель Саровского ядерного центра – сообщает РИА “Новости”.

Он рассказал, что сейчас ядерные ракеты, которые ранее находились на палубах военных кораблей, размещены на складах. Вооружение убрали ещё во времена перестройки по “джентльменскому соглашению” Советского Союза и США. Илькаев добавил, что никаких документов на этот счёт тогда подписано не было.

Академик отметил, что Россия считается великой морской державой, но чтобы поддерживать такой статус нужно иметь мощный флот. На его создание – считает Илькаев – может уйти “лет сто” и колоссальное количество ресурсов. Наиболее доступный способ для защиты флота сейчас – размещение на кораблях ядерного вооружения.

В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся только стратегические подводные лодки, которые несут баллистические ракеты с ядерными зарядами.

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