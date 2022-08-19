В рамках усиления своих Вооруженных сил Польша закупает американские танки «Абрамс». Кроме того, чтобы компенсировать боевые машины, которые Варшава передала Украине, она намерена приобрести около тысячи единиц бронетехники из Южной Кореи, сообщает издание «1945».

Авторы публикации отмечают, что Польше более 2 процентов ВВП вкладывает в оборону страны. Она находится на «острие», замыкает восточный фланг НАТО и поэтому намеревается предпринять все необходимые меры для защиты от «внешней агрессии».

Помимо этого, Польша делает амбициозные заявления, провозглашая себя чуть ли не защитницей всей Европы. Подобные высказывания необходимо оправдывать, поэтому Варшава покупает новую бронетехнику. Однако эксперты считают, что наличие в парке южнокорейских и американских боевых машин создаст Польше серьезные проблемы из-за совместимости запасных частей и комплектующих, а также не отлаженного взаимодействия между танками из разных стран.