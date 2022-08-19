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История с истребителями пятого поколения F-22 Raptor, переброшенными в Польшу продолжается. Издание «1945» сообщает, что перед экипажами этих самолетов поставлена сложнейшая задача по сдерживанию российской авиации в случае ее появления в опознавательной зоне польской противовоздушной обороны.

Авторы публикации отмечают, что когда речь заходит о гипотетическом противостоянии с Россией, то «ставки взлетают до небес». Именно поэтому было принято решение отправить в Польшу стелс-истребители, оснащенные ракетами классов «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Также упоминается, что с началом спецоперации ВС РФ на Украине именно Польша получила важную стратегическую роль по защите восточного фланга Североатлантического альянса. Именно поэтому США не только сохраняют военное присутствие в этой стране, а намерены еще и значительно его усилить

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