читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад призывает Украину к более активным действиям на Донбассе и даже к началу контрнаступления. Однако командование ВСУ не должно следовать этому призыву, чтобы не допускать трагичных для себя последствий, пишет американское издание 19Fortyfive.

Автор публикации Роберт Фарли отмечает, что попытка контрнаступления со стороны ВСУ позволит России и независимым республикам Донбасса быстро раскрыть все уязвимые места Киева. И сразу же нанести по ним сокрушительные удары. Потери в этом случае вырастут до совсем уж неприличных значений, а ВС РФ получат преимущество, которое позволит им полностью выбить противника за пределы региона.

Мало того, неудачное контрнаступление негативно скажется на поставках оружия. США и НАТО окончательно разочаруются в украинской армии и перестанут ее поддерживать. Уже сейчас во многих странах высказывается недоумение действиями Запада, который отлично видит, что Украина воюет исключительно громкими заявлениями и атакует лишь мирное население.

Вам может понравиться

Израиль снова нанес мощные ракетные удары по Тартусу

Израиль подключился к американскому обстрелу иранских баз на территории Сирии, рассказал портал Avia.Pro. Сразу после удара ВВС США израильские самолеты атаковали провинцию Тартус и выпустили не менее шести ракет по

Французские читатели возмутились призывами Макрона не идти на компромиссы с Россией

Читателей французской газеты Le Figaro возмутились заявлению президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от любых компромиссов с Россией. Макрон выступил на саммите “Крымская платформа” и призвал Запад не проявлять слабость и

Стратегические бомбардировщики РФ перепугали военных США и Южной Кореи

Неожиданностью стало появление над водами Японского моря двух стратегических российских бомбардировщиков ТУ-95 в сопровождении истребителей для американских и южнокорейских военных. Сейчас в этом регионе они проводят совместные учения – сообщает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – пасмурно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 26 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 26 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |