Запад призывает Украину к более активным действиям на Донбассе и даже к началу контрнаступления. Однако командование ВСУ не должно следовать этому призыву, чтобы не допускать трагичных для себя последствий, пишет американское издание 19Fortyfive.

Автор публикации Роберт Фарли отмечает, что попытка контрнаступления со стороны ВСУ позволит России и независимым республикам Донбасса быстро раскрыть все уязвимые места Киева. И сразу же нанести по ним сокрушительные удары. Потери в этом случае вырастут до совсем уж неприличных значений, а ВС РФ получат преимущество, которое позволит им полностью выбить противника за пределы региона.

Мало того, неудачное контрнаступление негативно скажется на поставках оружия. США и НАТО окончательно разочаруются в украинской армии и перестанут ее поддерживать. Уже сейчас во многих странах высказывается недоумение действиями Запада, который отлично видит, что Украина воюет исключительно громкими заявлениями и атакует лишь мирное население.