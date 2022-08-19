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Американский военный эксперт Уэсли Калп рассказал о тактическом ядерном оружии РФ и его влиянии на безопасность страны. В своей публикации в издании «1945» он написал, что генералы ВС США вынуждены «потеть» из-за этого вида вооружений, так как понимают невозможность справиться с Россией именно из-за него.

Причина кроется не только в огромном арсенале вооружения малой мощности, но еще и в способности РФ запускать его как с воздуха, используя истребители и бомбардировщики, так и наземных ОТРК или надводных кораблей. Это существенно расширяет сферу применения тактических ракет.

Автор публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, пояснил, что само по себе наличие тактического ядерного оружия поднимает престиж России и обеспечивает надежно сдерживание любого противника.

Напомним, что в ходе форума «Армия-2022», президент РФ Владимир Путин назвал разработанные в России оружие на новых физических принципах и робототехнику не имеющими аналогов в мире. По этому вооружению, отметил глава государства, РФ не может догнать ни одна страна мира.

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