Для достижения значимых успехов в ходе военной спецоперации Киеву нужно не только обороняться, но и нападать. Один из выигрышных вариантов – это удары по Черноморскому флоту РФ, уверен военный эксперт из США Брент Сэдлер.

Отставной американский адмирал в своей публикации в издании «1945», которую представил портал «Военное обозрение», написал, что в Черном море действуют четыре российские подводные лодки «Варшавянка», которым Киеву нечего противопоставить. Поэтому он должен выпрашивать у Запада уже не артиллерийские установки для наземных сражений, а противолодочные боевые системы.

По мнению Сэдлэра, уничтожение субмарин Черноморского флота позволит ВСУ остановить ракетные обстрелы военных объектов в разных городах Украины, а также полностью изменить баланс сил в регионе. Ведь Москва не сможет привести новые подлодки из-за перекрытых Турцией проливов.