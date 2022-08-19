читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для достижения значимых успехов в ходе военной спецоперации Киеву нужно не только обороняться, но и нападать. Один из выигрышных вариантов – это удары по Черноморскому флоту РФ, уверен военный эксперт из США Брент Сэдлер.

Отставной американский адмирал в своей публикации в издании «1945», которую представил портал «Военное обозрение», написал, что в Черном море действуют четыре российские подводные лодки «Варшавянка», которым Киеву нечего противопоставить. Поэтому он должен выпрашивать у Запада уже не артиллерийские установки для наземных сражений, а противолодочные боевые системы.

По мнению Сэдлэра, уничтожение субмарин Черноморского флота позволит ВСУ остановить ракетные обстрелы военных объектов в разных городах Украины, а также полностью изменить баланс сил в регионе. Ведь Москва не сможет привести новые подлодки из-за перекрытых Турцией проливов.

Вам может понравиться

Кнутов: Россия добилась перелома в Донбассе и готовится использовать новое оружие против ВСУ

Российские ВС провели украинских националистов, которые готовились к ожесточенным боям за Северск. Киев стянул бронетехнику и живую силу к этому городу, но попытка сорвать наступление союзных войск с треском провалилась.

Die Welt: статистика говорит о неэффективности санкций против России

Ещё одно подтверждение тезиса о том, что санкции в отношении России не работают, опубликовало немецкое издание Die Welt – пишут “Известия”. Надежды Евросоюза на эффективность экономических ограничений обрушает статистика. Издание

“Алмаз-Антей” сообщил о начале опытного производства легкого многофункционального БПЛА

Легкий многофункциональный беспилотник, производство которого начал концерн «Алмаз-Антей» решит все проблемы российских войск, связанные с нехваткой средств разведки, заявили в пресс-службе компании. Отмечается, на 90 процентов эти дроны будут состоять
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |