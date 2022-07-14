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Силы Народной милиции ДНР вошли в Авдеевку и занимают укрепления ВСУ на первом рубеже обороны города. Подробности об этом сообщил телеканал «Звезда».

Журналисты напомнили, что Авдеевка – это населенный пункт к северу от столицы ДНР Донецка. Именно отсюда украинские боевики регулярно обстреливают его окраины и центр, бьют по мирному населению.

Укрепления в Авдеевке сооружались на протяжении 8 лет. Они представляют собой мощные бункеры, отлитые из высокопрочного железобетона с противокумулятивными решетками и специальными помещениями, где вполне можно прятаться от взрывов.

Именно такие бункеры выстроены и на других линиях обороны, поэтому чтобы установить контроль над Авдеевкой, союзным силам потребуется преодолеть их и ликвидировать националистов.

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