ВСУ минувшей ночью атаковали территории, которые продолжает называть «своими», хотя они давно находятся под контролем РФ. Однако российские средства ПВО сработали четко и перехватили как минимум пять ракет противника, рассказал портал «Военное обозрение».

Речь идет о Херсонской область, контроль российских войск над которой был установлен уже в первые дни спецоперации. Киев постоянно делает громкие заявления о контрнаступлении, одновременно демонстрируя, что люди, которые проживают в регионе, не имеют для него никакого значения. На ракетные удары отреагировали зенитно-ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С1”, перехватившие боезаряды.

Как Украина относится к своим гражданам, хорошо видно по Донбассу и Крыму, которым националисты готовы устроить энергетическую и экономическую блокаду, организовать беспрерывные обстрелы жилых кварталов и гражданской инфраструктуры. Главное для них – удовлетворить собственные амбиции и захватить территории, разрушив все до основания и уничтожив всех несогласных с их безумными теориями.