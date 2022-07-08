В мае текущего года два гражданина Германии планировали взорвать Крымский мост, но были задержаны немецкой полицией, рассказала журналистка Алина Липп, которая сейчас работает на Донбассе. Она пояснила, что злоумышленники намеревались ограбить казармы на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, чтобы получить все необходимое для организации диверсии.

Прокуратура Киля уже вела расследование по нескольким эпизодам хищения вооружения из войсковой части, поэтому прослушивала разговоры незадачливых диверсантов. Именно поэтому они были своевременно задержаны и не успели осуществить задуманное, цитирует Липп “Московский комсомолец”

Немецкая журналистка рассказала, что преступники состояли в группировке неонацистов, четверо представителей которой неоднократно были уличены в краже спецсредств на военных объектах.

Напомним, что официальный Киев время от времени грозит взорвать Крымский мост, но признает, что у него нет для этого ни сил, ни средств.