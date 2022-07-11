Общение с российской семьей, которая из-за санкций переехала в армянскую деревню, поставило в тупик обозревателя издания The Spectator Шона Томаса. Он удивился желанию отца семейства воевать за РФ, если в этом возникнет необходимость.

Россиянин по имени Михаил, который работает в IT-сфере и считает себя состоятельным человеком, рассказал журналисту, что не относит себя к сторонникам боевых действий. Однако если Москва заявил о всеобщей мобилизации, то он не станет уклоняться от службы в армии и пойдет воевать за свою родину.

Это удивило Томаса. Он отмечает, что семья не смогла перенести изменение образа жизни в России из-за санкций, выехала в другую страну, однако не отвернулась от РФ и готова вступить за нее в бой. Причем никакие глобальные проблемы и тяготы, с которыми сейчас столкнулась российская экономика, не способны повлиять на эту готовность.