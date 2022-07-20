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21 июля завершается плановая профилактика газопровода «Северный поток», однако европейские страны уже сейчас высказывают опасения, что Россия не станет возобновлять подачу газа. Именно голубое топливо, а не «артиллерия и грубая сила» имеет все шансы стать ключом к победе России в спецоперации на Украине, считает журналист издания The Times Роджер Бойс.

Он отметил, что если РФ так и не возобновит поставки газа в Европу, ее недовольство высокими температурами нынешнего лета быстро сменятся на панику из-за вполне возможных проблем приближающейся зимы.

Кроме того, цены на газ вновь начнут расти, что приведет к остановке или перебоям в работе промышленных предприятий Европы и к очередному экономическому кризису, граничащему с рецессией.

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