21 июля завершается плановая профилактика газопровода «Северный поток», однако европейские страны уже сейчас высказывают опасения, что Россия не станет возобновлять подачу газа. Именно голубое топливо, а не «артиллерия и грубая сила» имеет все шансы стать ключом к победе России в спецоперации на Украине, считает журналист издания The Times Роджер Бойс.

Он отметил, что если РФ так и не возобновит поставки газа в Европу, ее недовольство высокими температурами нынешнего лета быстро сменятся на панику из-за вполне возможных проблем приближающейся зимы.

Кроме того, цены на газ вновь начнут расти, что приведет к остановке или перебоям в работе промышленных предприятий Европы и к очередному экономическому кризису, граничащему с рецессией.