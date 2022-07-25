Британская армия не имеет ресурсов, чтобы противостоять ВС России. Она постоянно сокращается, поэтому совсем скоро ее численность станет рекордно низкой за последние два столетия, рассказал эксперт Шон Реймент в издании The Mirror.

Он пояснил, что в этом году Королевские ВС Великобритании будут сокращены до 73 тысяч военных. Уже сейчас в любом из пехотных или танковых подразделений наблюдается нехватка личного состава. Кроме того, в серьезную проблему превращается недостаток танков, бронеавтомобилей, другой техники и современного вооружения.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечает, что Великобритания постоянно твердит о «победе над Россией». Однако ее армия не способна противостоять ВС РФ. Политики требуют мобилизовать войска, но одновременно с этим сокращают их численность, что указывает на политику двойных стандартов.