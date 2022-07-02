Турецкий лидер Тайип Эрдоган, поставивший условие выдать Анкаре 73 представителей Рабочей партии Курдистана для вступления в НАТО Финляндии и Швеции, стремится показать, что именно ему решать, расширится Альянс или нет, пишет журналист Хенрик Сильвер в шведском издании SVT.

Он отмечает, что заявление Эрдогана неприятно поразило не только Швецию и Финляндию, но и остальные страны НАТО. Президент Турции в безапелляционном стиле потребовал гарантий выдачи курдов, демонстрируя, что в его руках находится дирижерская палочка, которую он использует так, как захочет.

По мнению журналиста, Эрдоган так расстарался из-за президентских выборов в Турции, которые намечены на следующий год. Он намеревается решить внутренние проблемы своей позицией по вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.