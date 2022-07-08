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Российские журналисты побывали в селе Бела Гора, что в Попаснянском районе ЛНР, и рассказали, что именно из этого населенного пункта боевики ВСУ наносили удары по Лисичанску и Северодонецку.

Особенность данного села – выгодное местоположение, передает РИА Новости. Оно находится на возвышении, поэтому отсюда открывается чудесный вид на оба города. Они видны как на ладони, что давало возможность наносить точные удары по самым различным объектам.

Журналист рассказал, что расстояние по прямой от села до центра Лисичанска составляет всего четыре километра. Это позволяло ВСУ обходится без дальнобойного ракетного вооружения, а обстреливать города танковыми снарядами прямой наводкой.

Также корреспондент пообщался с мирным населением Белой горы. Жители рассказали, что ВСУ обустраивали огневые позиции прямо за жилыми домами. Так, прямо во дворах можно без труда найти гильзы от снарядов к зенитно-артиллерийским установкам в больших количествах.

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