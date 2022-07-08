Недавно появилась информация о том, что на территории Украины могут появиться боевики Сирийской Свободной Армии. Политолог Сергей Марков проанализировал такую возможность. Подробности сообщает издание “Свободная Пресса“.

По словам эксперта, такая информация не подтверждена, она может быть недостоверной. Марков очень сомневается, что Зеленский смог найти понимание с группировкой “Братьев-мусульман” (запрещенная в России организация, объявленная экстремистской).

Политолог пояснил свое мнение. В конфликте с Россией Украина в глазах Арабских стран выступает на стороне Запада. А “Братья-мусульмане” подсознательно позиционируют себя на стороне России.

Кроме того, арабы видят, что на Украине сейчас происходит массовая ликвидация наемников, поэтому они не рискнут отправиться туда.

Журналист “Свободной Прессы” Игорь Моисеев отметил: «Россия традиционно была и остается ключевым геополитическим игроком на Ближнем Востоке, как и США. И к позиции России прислушивались во всех концах взрывоопасного региона».