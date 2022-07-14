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Винницкие журналисты уличили экстренные службы в манипулировании информацией о взрывах в городе. Они заявили, что никто не сообщил, что ракетный удар пришелся по Дому офицеров, в котором располагались военные центры дислокации, комплектования и передержки и именно они были целью атаки, передает издание «Взгляд».

Журналисты возмущенно интересуются, по каким причинам ВСУ устраивают подобные центры в людных местах, где ходит много гражданских.

«Догадайтесь, почему там такое количество жертв и сколько среди них гражданских, а сколько военных?» – пишут корреспонденты украинских СМИ.

Напомним, что ранее об ударе по Дому офицеров в Виннице рассказала и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она прямо заявила, что на этом объекте был устроен центр «временного размещения нациков», поэтому по нему и была проведена атака.

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