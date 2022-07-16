В результате гипотетического удара по Соединенным Штатам российскими ракетами «Сармат» погибнет более 60 миллионов американцев, сообщило издание Popular Mechanics.

Авторы публикации наибольшее внимание Нью-Йорку, который в случае ядерной атаки «будет разорван на куски» вместе с пригородами. По городу «прилетит» не менее 12 термоядерных зарядов, которые полностью разрушат Манхэттен.

Именно от него начнет распространяться взрывная волна, которая в 40 процентах Нью-Йорка сметет с лица земли даже хорошо укрепленные бетонные здания. При этом жители города вряд ли сумеют спастись при прямом ударе по нему. По мнению экспертов журнала, выжить удастся немногим.

Напомним, что ранее уже бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал единственным безопасным местом на планете завод «Красмаш» в Красноярске, где и производятся ракеты «Сармат».