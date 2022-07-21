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Жители неподконтрольной Киеву территории Донецкой области запечатлели на видео полет ракеты M30 либо M31, выпущенной из реактивной системы залпового огня HIMARS. Это позволило путем нехитрых вычислений рассчитать скорость данного боеприпаса, сообщил портал Avia.Pro.

Сообщается, что ракета преодолевала за секунду более километра. В результате ее скорость оказалась равной 4300 километров в час. При этом боезаряд шел низко над землей.

При таком полете и огромной скорости средства ПВО не всегда могут сориентироваться и перехватить ракету комплекса HIMARS. Однако во время обстрелов Харьковской области российские ЗРК все же сумели сбить до 10 американских боезарядов, предотвратив тем самым серьезные разрушения.

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