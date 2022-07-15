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Жители Болгарии с огромным негативом восприняли новость о том, что на Украине воюют западные наемники. Недовольные комментарии появились в болгарском издании Блитц, в котором опубликовали материал о том, что швед вышел из тюрьмы и поехал служить по контракту на Украину. Подробности передает издание URA.RU.

Один из пользователей прокомментировал новость: “Очередной лживый соросоидный отморозок. Слава России! Смерть бандеровцам и проплаченным западным наемникам».
Среди комментариев есть такой: «Шведская сволочь, вы вряд ли вернетесь живыми в свою страну».

Многие читатели отметили, что именно такие люди, как этот швед, которые едут воевать в чужую страну за деньги, несут полную ответственность за смерть мирных жителей и огромные разрушения в стране.

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