Посетитель столичного торгового центра «Европолис» приобрел стеллаж от «Воткинской промышленной компании» и нашел в упаковке странное послание. На куске картона неизвестный написал, что его вместе с другими людьми держат в заложниках.

Автор послания назвался Иваном. Кроме короткого сообщения, он нарисовал еще и неизвестного круглого персонажа, ноги которого скованы цепью.

РИА Новости сообщает, что «Воткинская промышленная компания» работает в Удмуртии. В городе Воткинске находится одна из ее фабрик.

Москвич не стал гадать, что бы это значило, а обратился в полицию и передал правоохранителям послание с просьбой о помощи. Сейчас полицейским предстоит выяснить, кто написал записку, а также установить достоверность изложенных в ней фактов.