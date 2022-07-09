читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Временный отход российских войск от Харькова был совершенно правильным решением, рассказал один из жителей города. Он пояснил, что этот ход позволил ВС РФ избежать новых обвинений в нанесении ударов по городу.

Харьковчанин рассказал, что Роганский жилмассив, Северная Салтовка и поселок Жуковского, расположенные на окраине, серьезно разрушены. Однако и во многих районах внутри города можно заметить последствия применения украинскими боевиками их подлой тактики.

По словам жителя Харькова, украинские войска специально бьют по жилым кварталам, чтобы обвинять в этих обстрелах Россию. Когда ВС РФ отошли, стрелять стали значительно меньше, так как в Киеве прекрасно понимали, что сделать крайним будет уже некого. Власти начали создавать видимость восстановления разрушенных районов, но на деле, никаких работ не велось.

Вам может понравиться

“Военная мысль”: Спецоперация ВС РФ на Украине стала ответом на агрессивные шаги США и НАТО

Спецоперация ВС РФ на Украине фактически является борьбой с концепцией однополярного мира, тщательно выстраиваемой Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Именно действия США, направленные на расширение НАТО и продвижение по

Продажа техники Xiaomi может быть затруднена в России

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению дела по иску гонконгской компании Smart International Distribution Limited (SIDL). Она уверяет, что владеет мировым брендом Xiaomi и требует передать права на соответствующий товарный

Власти России заинтересовались созданием движка для видеоигр

6 миллиардов рублей могут выделить в России на создание отечественного игрового движка. Соответствующие идеи уже обсуждаются с российскими IT-компаниями. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”, ссылаясь на собственные источники, близкие к
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |