Временный отход российских войск от Харькова был совершенно правильным решением, рассказал один из жителей города. Он пояснил, что этот ход позволил ВС РФ избежать новых обвинений в нанесении ударов по городу.

Харьковчанин рассказал, что Роганский жилмассив, Северная Салтовка и поселок Жуковского, расположенные на окраине, серьезно разрушены. Однако и во многих районах внутри города можно заметить последствия применения украинскими боевиками их подлой тактики.

По словам жителя Харькова, украинские войска специально бьют по жилым кварталам, чтобы обвинять в этих обстрелах Россию. Когда ВС РФ отошли, стрелять стали значительно меньше, так как в Киеве прекрасно понимали, что сделать крайним будет уже некого. Власти начали создавать видимость восстановления разрушенных районов, но на деле, никаких работ не велось.