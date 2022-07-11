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Житель Германии Николай Благодеров впервые приехал на Донбасс в 2014 году. Сперва он был военным корреспондентом, а затем стал заместителем командира подразделения специального назначения в Народной милиции ДНР с позывным «Штирлиц».

Он рассказал, что в Германии, а также в Латвии, через которую Благодеров добирался на Украину с началом специальной операции ВС РФ, отлично понимают, что сподвигло Россию на этот шаг. И поддерживают СВО. Однако от властей исходит мощная пропаганда, которая давит на людей. СМИ в Европе называют происходящее на Украине «Путинским котлом» и бесконечно транслируют антироссийскую риторику.

Сам «Штирлиц» в прошлый свой приезд был 19-летним юнцом, который не имел особого опыта боевых действий и не знал никого в ополчении Донбасса. Он поехал по зову сердца и принял предложение начать военную карьеру в Славянске. Через три года Благодеров вернулся домой, однако после начала спецоперации снова приехал в ДНР.

«Мама сначала плакала и просила вернуться в Германию. Но потом я смог убедить ее, что обратной дороги для меня нет», – приводит слова «Штирлица» издание «МК».

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