Жительницы одного из сёл в Закарпатье решили защитить своих мужей и детей от призыва в армию. Для этого они помешали военным комиссарам ВСУ зайти в село. Кадры с протестующими женщинами разлетелись по сообществам в социальных сетях – сообщает телеканал “Рен-ТВ”.

На кадрах видно, как женщины буквально перегородили дорогу комиссарам и не отступили, когда им на помощь прибыли сотрудники полиции. Правда, чем закончилось такое противостояние, не уточняется.

Как отмечается в сообщении телеканала, жительницы Закарпатья уже не первый раз протестуют против отправки мужчин на фронт. Ранее власти Украины им обещали, что закарпатские призывники будут служить только в формированиях теробороны, однако позже выяснилось, что практически все они были переброшены в зоны боевых действий в Донбассе. Сообщается также, что особого желания добровольно идти на фронт под флагами Украины жители сёл закарпатских гор не изъявляют.