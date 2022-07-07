Трусливое бегство украинской армии из Лисичанска войдет в «учебники военного искусства». Также абсурдное заявление сделал «военный эксперт» Олег Жданов, который проникся идеей киевского режима превращать сокрушительные поражения в великие «перемоги».

Он высказался в том духе, что украинская разведка сработала очень своевременно и четко, поэтому подразделения ВСУ сумели узнать планы российских войск. Оказывается, союзные силы собирались окружать Лисичанск, приводит слова «эксперта» издание «Военное обозрение».

Авторы публикации отмечают, что о грядущем окружении было известно задолго до получения этой информации украинской разведкой. Российские ВС, которым пришлось преодолевать ожесточенное сопротивление в Северодонецке, вели тщательную подготовку к штурму Лисичанска. Но уже в городе выяснилось, что штурмовать особо некого, так как националистические силы просто сбежали с поля боя.

Киев постоянно пытается превратить в победы крупные провалы и разгромы своей армии. Так в 2015 году тогда еще президент Петр Порошенко назвал чрезвычайно успешной Дебальцевскую операцию. Хотя по ее результатам город перешел под контроль ополчения, а боевики ВСУ просто сбежали из котла. В ближайшее время Украину ждет еще много подобных побед. Ведь союзные силы в настоящий момент наступают на Северск, а значит, после побега из этого города у Киева появится очередной повод праздновать победу и вносить в какие-то виртуальные учебники новую «гениальную операцию» по отступлению.