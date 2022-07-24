Россия опровергла нанесение ударов по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Информация косвенно подтверждается и местными жителями, которые в районе порта обнаружили фрагменты, слишком уж напоминающие элементы зенитных ракет.

Портал «Военное обозрение» отметил, что «удар РФ» по порту вполне может оказаться внештатной работой украинских ЗУР, которые уже несколько раз наносили удары в непонятном направлении.

Напомним, что сразу после атаки Киев по традиции обвинил во всем Россию. Она якобы специально атаковала одесский морской порт, чтобы сорвать соглашение по вывозу зерна. При этом в результате удара был уничтожен лишь десантно-штурмовой катер. Ни зерно, ни предназначенная для его погрузки и вывоза инфраструктура не пострадали.