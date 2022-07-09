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Петиция о легализации на Украине однополых браков, размещенная на сайте президента страны, набрала более 25 тысяч голосов. Это означает, что Владимиру Зеленскому придется рассмотреть этот документ и принять решение по нему.

Автор петиции написал, что однополые пары должны иметь те же права, что и традиционные семьи. Люди одного пола должны иметь законную возможность создать ячейку общества и получить соответствующие бумаги, подтверждающие брак.

Президент Украины Зеленский пока не рассматривал эту петицию, однако согласно действующему законодательству, он обязан это сделать. Поэтому о его решении будет известно совсем скоро.

Напомним, что спикер российской Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал укреплять институт семьи в РФ, а также запретить «пропаганду нетрадиционных ценностей».

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