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Товарные знаки “Сваты”, “Квартал 95” и “Рассмеши комика” теперь может в установленном порядке зарегистрировать любой желающий. Ранее они принадлежали действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, но срок охраны товарных знаков истёк, поэтому он утратил на них права – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на кандидата юридических наук Бориса Башилова.

Уточняется, что Зеленский подавал документы на регистрацию указанных товарных знаков в России ещё в 2012 году. Впоследствии права были переданы компании, которая занимается консультированием по вопросам управления.

Товарные знаки, которые регистрировал Владимир Зеленский, были выданы на широкий спектр продукции: от продуктов питания до спиртовых эссенций. Кроме того, бренды были зарегистрированы для разного вида деятельности. Даже для услуг по дрессировке животных.

“Сваты” – популярный в России и на Украине сериал. Его производством занималась студия “Квартал 95”. Её продюсером был нынешний президент Украины. “Рассмеши комика” – развлекательное шоу на украинском телевидении.

Планирует ли кто-то регистрировать права на указанные товарные знаки, пока не сообщается. Срок действий исключительных прав на них истёк в середине июля.

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