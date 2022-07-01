Остров Змеиный для Украины имеет стратегическое значение, однако ВС РФ все еще могут вернуться на эту территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, благодаря уходу российского гарнизона с острова обстановка в Черном море несколько изменится.

Как именно, украинский лидер уточнять не стал. Он отметил, что никаких гарантий безопасности Украины уход ВС РФ со Змеиного не дает. Мало того, ВСУ также не смогут взять его под контроль, так как любое вооружение или скопления личного состава окажутся на виду и будут открыты обстрелам с любой стороны.

Зеленский выразил надежду на успех украинских войск, но при этом признал, что на Донбассе ВСУ попали в очень тяжелое положение. По его словам, очень многое зависит от западного вооружения, которое уже перенаправляется в зону боевых действий.